Ucraina: giornale russo diffonde numero morti tra le forze di Mosca poi modifica l’articolo

- Uccisi 9.861 militari russi, altri 16.153 feriti. E’ questo il bilancio dell’aggressione in corso da parte delle forze di Mosca in Ucraina, stando a un articolo pubblicato dalla “Komsomolskaya Pravda”, tabloid russo considerato vicino al Cremlino e organo – durante il periodo sovietico – della Gioventù comunista leninista. Il pezzo, ancora disponibile in rete, è stato successivamente modificato in modo da non contenere più le cifre relative alle vittime. Tra i primi a notare il cambiamento è stato Yaroslav Trofimov, corrispondente capo del “Wall Street Journal”, che ha segnalato la questione in un messaggio su Twitter. L’ultimo bilancio ufficiale fornito alle autorità russe – che parla di 498 vittime – risale al 2 marzo. Fonti d’intellicence Usa, sentite nel fine settimane dal “New York Times”, hanno invece parlato di più di 7.000 caduti fra le forze di Mosca dall’inizio dell’invasione, una cifra decisamente più vicina a quella trapelata dalle colonne della “Komsomolskaya Pravda”.(Nys)