Acqua: Wwf su Giornata mondiale, con prosciugamento climatico siano a "ultima goccia"

- Carenza d'acqua, siccità, perdita di ghiacciai, crisi alimentare e produzione di energia a rischio: sono solo alcune delle conseguenze della crisi idrica provocata dagli impatti del cambiamento climatico. La sete del pianeta - riferisce una nota del Wwf - è una delle prove più tangibili e drammatiche della crisi climatica globale: tra acqua e clima c'è un legame inscindibile e pericoloso che va conosciuto e affrontato con urgenza. Si prevede che i futuri impatti dei cambiamenti climatici su vari settori dell'economia legati all'acqua ridurranno il prodotto interno lordo (Pil) globale, con perdite maggiori previste nei paesi a basso e medio reddito. I rischi di siccità e inondazioni e i danni sociali aumenteranno con l'aumentare del riscaldamento globale. In occasione, oggi, della Giornata Mondiale dell'Acqua il Wwf fotografa la situazione della crisi idrica negli ultimi anni nel suo ultimo report: "L'Ultima goccia. Crisi e soluzioni del prosciugamento climatico" indicando anche le priorità per risolvere il legame pericoloso e inscindibile tra acqua e clima. Il tema verrà ricordato anche in occasione di Earth Hour-Ora della Terra, l'evento globale del Wwf che si terrà in tutto il mondo sabato 26 marzo. (segue) (Com)