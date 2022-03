Acqua: Wwf su Giornata mondiale, con prosciugamento climatico siano a "ultima goccia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo prioritario è quello di raggiungere emissioni nette di CO2 zero entro il 2050 per rispettare l'Accordo di Parigi sul clima. Oltre a una massiccia e rapida decarbonizzazione, vanno spinti i progetti ispirati alle soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions, Nbs) con la protezione, il ripristino e la gestione sostenibile dei serbatoi naturali di carbonio. Questo favorirebbe, ad esempio, la naturale ricarica delle falde in aree agricole o il drenaggio sostenibile in aree urbane o una diffusa rinaturazione degli ecosistemi d'acqua dolce che consenta anche il ripristino dei servizi ecosistemici e l'adattamento ai cambiamenti climatici. In questo senso il progetto di rinaturazione del Po, nato su proposta del Wwf e Anepla e adottato dal ministero della Transizione ecologica che lo ha inserito nel Pnrr, rappresenta il più grande progetto di riqualificazione ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici in Italia sul quale sono stati investiti 357 milioni del recovery fund. Un altro fattore essenziale per combattere la crisi idrica indicato dal Wwf è la pianificazione a livello di bacino idrografico con il coordinamento di un soggetto unico, l'Autorità di bacino distrettuale, in grado di definire le priorità a scala di bacino. Queste Autorità sono state istituite ma poi marginalizzate con un ruolo subalterno alle Regioni che non garantiscono un'azione omogenea a livello di bacino. Infine, occorre rivedere il sistema di concessioni, assolutamente inadeguato per la situazione attuale, riassegnando le quote di derivazione per l'agricoltura, per l'idroelettrico e per tutti gli altri usi civili, industriali e ambientali (deflusso ecologico) in base a un bilancio idrico di bacino che garantisca un utilizzo sostenibile dell'acqua; per questo è anche necessario incentivare modalità virtuoso di risparmio e di miglior efficientamento della gestione dell'acqua. (segue) (Com)