Ucraina: Biden, affermazioni Russia su armi chimiche e biologiche "semplicemente false"

- Le affermazioni da parte russa secondo cui gli Stati Uniti deterrebbero armi chimiche o biologiche in Europa sono "semplicemente false" e mostrano - al contrario - la possibilità che sia proprio Mosca a fare uso di simili strumenti. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla riunione trimestrale della Business Roundtable. “(Il presidente russo Vladimir Putin) afferma che noi abbiamo armi biologiche oltre che chimiche in Europa. Semplicemente non vero, lo garantisco. Affermano che anche l'Ucraina ha armi biologiche e chimiche. Questo è un chiaro segno che (la Russia) sta prendendo in considerazione l'utilizzo di entrambi", ha detto Biden.(Nys)