Argentina: ministro Guzman, impatto crisi globale su bilancia pagamenti per adesso "è neutrale" (3)

- Il governo di Alberto Fernandez sta scommettendo sullo sviluppo del settore estrattivo del petrolio e del gas con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza energetica e incrementare le esportazioni. Il piano del governo, centrato sul pieno sviluppo del bacino non convenzionale di Vaca Muerta e delle risorse petrolifere offshore, richiede tuttavia una massiccia partecipazione di investitori stranieri. Non solo, in ballo c'è anche il progetto di un nuovo gasdotto che colleghi il bacino Vaca Muerta con il nord del Paese e che si allacci alla rete del Brasile per permettere l'esportazione diretta all'importante mercato del sud del gigante latinoamericano. E' da leggere in questo senso la partecipazione dello stesso ministro Guzman ad inizio mese alla fiera dell'Energia di Houston "CeraWeek 2022". (segue) (Abu)