- VARIE- Iniziativa 'Il Lavoro di Carta' ovvero "come il modello Amazon determini un futuro del mercato del lavoro, in particolare nella logistica e nel trasporto delle merci, dove la precarietà diviene strumento di costante incremento di produttività e flessibilità oltre i limiti tollerabili, privando di dignità e libertà il lavoro, privando della libertà di avere anche un vita sociale e familiare oltre il lavoro", promosso dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio. Roma, Teatro delle Muse. Diretta Facebook sulla pagina del sindacato (ore 10:00)- Manifestazione, indetta in seguito agli sgomberi di San Basilio e Tor Bella Monaca, per il diritto alla casa e contro gli sgomberi promossa da Asia-Usb che ha convocato tutti gli inquilini delle case popolari. Roma, sede della Regione Lazio, piazza Oderico da Pordenone (ore 10:30) (segue) (Rer)