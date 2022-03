© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Incontro "Doppio stigma. Malattia e donna: quando il genere è complicanza", promosso da Simspe (Società italiana di medicina e sanità penitenziaria), da anni impegnata nella promozione della salute delle persone detenute. Interverranno il direttore dell'Spdc della Asl 4 della Regione Liguria, Maria Laura Manzone, la psicologa Rosaria Ricci, l'ostetrica del Consultorio familiare di Viterbo, Eleonora Faccenda, e l'infettivologa Elena Rastrelli, sarà moderata da Giulio Starnini, direttore dell'unità della Medicina protetta - Malattie infettive, e da Angela Lagrutta, direttore dell'unità operativa Ser.D della Asl di Viterbo. Viterbo, cittadella della Salute. Diretta streaming sul canale Youtube della Asl di Viterbo (ore 12:00)- In occasione della "XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti di Mafia" e del trentesimo anniversario delle stragi mafiose, si terrà il monologo teatrale "Io Emanuela Loi (regia di Sara Poli), agente della scorta di Paolo Borsellino". Frosinone, Fornaci Cinema Village, via G. Jacobucci (ore 21:00) (segue) (Rer)