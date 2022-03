© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato in carcere anche io per un mese, come molti dei collaboratori di Navalnyj, il quale deve affrontare una sentenza molto lunga, Infatti, aspettiamo la sentenza domani, rischia fino a 13 anni di carcere". Lo ha detto l'economista russo Vladimir Milov, consigliere politico di Navalnyj, ospite a "Otto e mezzo" su La7. (Rin)