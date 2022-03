Russia: Milov (consigliere Navalnyj), Putin non se ne andrà motu proprio, lavoriamo per convincere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è un sostituto immediato di Putin, lui non se ne andrà via motu proprio ma se noi lavoriamo per convincere i russi, allora potrà esserci un cambio di regime, non sarà semplice, ma è possibile. Ma i russi subiscono il lavaggio del cervello ogni giorno, non è facile contattarli e dirgli la verità su ciò che succede". Lo ha detto l'economista russo Vladimir Milov, consigliere politico di Navalnyj, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Non c'è una soluzione semplice, serve il lavoro nostro di oppositori, vostro in Occidente, le sanzioni e dobbiamo sostenere la resistenza ucraina", ha aggiunto. (Rin)