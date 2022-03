Etiopia: inviato Usa Satterfield in visita nel paese per due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa, per il Corno d'Africa David Satterfield, è in Etiopia per una visita di due giorni - dal 21 al 22 marzo - volta a incontrare il governo etiope, i funzionari dell'Unione africana (Ua) e delle Nazioni Unite, nonché esponenti delle organizzazioni umanitarie. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Oggi l'inviato speciale ha incontrato l'alto rappresentante dell'Ua per il Corno d'Africa Olusegun Obasanjo e il commissario dell'Ua per gli affari politici, la pace e la sicurezza Bankole Adeoye per discutere dell'impegno negli affari regionali, compresi il Sudan e l'Etiopia.(Nys)