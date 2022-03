Acqua: Wwf su Giornata mondiale, con prosciugamento climatico siano a "ultima goccia" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario aumentare la consapevolezza ad un uso sostenibile dell'acqua. Gli italiani ne consumano ancora troppa: sono fra i primi in Europa per il consumo medio quotidiano di acqua. Se pensiamo, infatti, che 50 litri sono il quantitativo minimo vitale giornaliero, certamente potremo ridurre gli attuali circa 230 litri medi al giorno pro capite, facendo più attenzione agli usi e agli sprechi. Le statistiche Istati ci dicono poi che la spesa mensile media delle famiglie italine è di 14,68 euro per la fornitura di acqua nell'abitazione, e nonostante l'indiscussa qualità della nostra acqua potabile, ammonta ancora a circa 12 euro la spesa mensile per l'acquisto di acqua minerale. (Com)