Energia: Argentina, holding sudcoreana Posco annuncia avvio investimenti su litio

- Il presidente dell'Argentina, Albero Fernandez, ha ricevuto oggi una delegazione della holding del settore metallurgico e dell'energia Pohang Iron and Steel Company (Posco) della Corea del Sud. La riunione, si legge in una nota, è avvenuta nel quadro dell'annuncio dell'inizio dei lavori di costruzione di una fabbrica di idrossido di litio nella regione di Salta, nel nord argentino. Si tratta, prosegue la nota, di un investimento complessivo di 4 miliardi di dollari che porterà alla creazione di 1.900 posti di lavoro diretti e indiretti. Durante l'incontro l'amministratore delegato di Posca, Jeong Woo, ha sottolineato che i lavori di costruzione inizieranno mercoledì 23 marzo e che a partire dalla sua messa in funzione la fabbrica garantirà un flusso di esportazioni pari a 260 milioni di dollari annuali nei prossimi 30 anni. (segue) (Abu)