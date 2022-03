Energia: Argentina, holding sudcoreana Posco annuncia avvio investimenti su litio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento prevede raggiungere una capacità di produzione di 25 mila tonnellate di idrossido di litio entro il 2024. Un volume, si afferma, sufficiente ad alimentare 600 mila automobili elettriche. Posco aveva annunciato l'investimento ad aprile del 2021 e il suo consiglio di amministrazione aveva approvato a dicembre dello scorso anno i piani di esecuzione e la somma complessiva dell'investimento. La holding coreana ha acquisito i diritti per estrarre il litio su un'area di 22.800 ettari dalla società mineraria australiana Galaxy Resources nel 2018 per la cifra di 280 milioni di dollari. II Ceo della compagnia Woo ha assicurato Fernandez che l'azienda è particolarmente attenta alla questione dello "sviluppo sostenibile". "Diamo importanza tanto all'aspetto ambientale come quello sociale e tutti i nostri investimenti sono con creazione di manodopera", ha affermato. (segue) (Abu)