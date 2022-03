Energia: Argentina, holding sudcoreana Posco annuncia avvio investimenti su litio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in settori strategici come quelli dell'energia, della mobilità sostenibile sono al centro del piano di riattivazione dell'economia presentato a marzo dal presidente Fernandez. In quell'occasione il presidente aveva annunciato la creazione dell'istituto della Mobilità, e incentivi fiscali per le aziende che investono nello sviluppo di veicoli elettrici. "Implementeremo incentivi sia nell'incorporazione della mobilità sostenibile sia nella produzione nel paese di questo tipo di veicoli e della loro catena del valore, che inizia con il litio", ha detto il capo di Stato, secondo il quale questo progetto è in grado di attirare investimenti privati fino a 5 miliardi di dollari. In relazione al settore dell'energia, il governo mira a stimolare lo sviluppo del settore attraverso una nuova "Legge sugli idrocarburi" con "un approccio integrale che tenga conto delle necessità del settore dalla fase estrattiva a quella dell'industrializzazione". (segue) (Abu)