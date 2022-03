© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro della Salute, Roberto Speranza e l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato partecipano a “La nuova sanità del territorio più vicina alle persone per ridurre le diseguaglianze”. Roma, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Ingresso via Merulana 143 - Sala delle Donne. (ore 17:00)VARIE- "Metromontagna. Una nuova visione per le terre alte", evento organizzato da Unindustria, in collaborazione con Confindustria per la Montagna, per promuovere una visione innovativa dei territori montani e stimolare politiche e progetti a favore della crescita economica e sociale di queste aree. Dopo i saluti di Angelo Camilli, presidente di Unindustria, di Daniele Sinibaldi, vicesindaco di Rieti, e della delegazione del network Confindustria per la Montagna, di cui Unindustria fa parte dal 2021, aperura dei lavori affidata ad Alessandro Di Venanzio, presidente Unindustria Rieti. A seguire, tra gli altri, gli interventi di Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale e vicepresidente di Confindustria, Maria Lorraine Berton, presidente Confindustria Belluno e Gruppo Tecnico Sport e Grandi eventi di Confindustria, Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Valentina Corrado, assessore Turismo Regione Lazio e Marco Bussone, presidente Uncem. Lectio conclusiva affidata a Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Rieti, teatro Flavio Vespasiano, via Garibaldi 263. Diretta streaming sul sito di Unindustria (ore 10:00) (segue) (Rer)