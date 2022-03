Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, il Maxxi e il progetto Flumen presentano insieme un momento di riflessione e confronto. Flumen- Climate Actions per i parchi e i fiumi a Roma - ideato dall'artista e ingegnere specializzato in sostenibilità ambientale Andrea Conte – Studio Andreco e realizzato dall'associazione Climate Art Project. In occasione dell'incontro, sarà proiettato Tiberina. Roma, Auditorium del Maxxi (ore 18:00)- Libri al Maxxi con Photographing Art di Franz Egon von Fürstenberg. All'incontro, realizzato in collaborazione con Skira, introdotto da Bartolomeo Pietromarchi, Direttore Maxxi Arte e moderato da Alessandra Mammì, consigliere scientifico del volume, intervengono l'artista Marco Bagnoli, Matteo Boetti, Archivio Alighiero Boetti, la gallerista Valentina Bonomo, Adelina von Fürstenberg, Fondatrice Art for The World, e la press agent Benedetta Lucherini. Roma, Sala Carlo Scarpa del Maxxi (ore 18:30) (Rer)