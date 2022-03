Francia: morto indipendentista corso Colonna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- É morto Yvan Colonna, l'indipendentista corso finito in coma dopo un'aggressione subita nel carcere di Arles il 2 marzo scorso da un altro detenuto radicalizzato islamista. Colonna era stato condannato per l'omicidio del prefetto Claude Erignac nel 1998. Nei giorni successivi all'aggressione, in Corsica si sono verificati disordini durante le proteste organizzate contro lo Stato francese, ritenuto dai manifestanti responsabile dell'accaduto. (Frp)