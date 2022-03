Difesa: bilaterale Guerini con omologo croato Banozic, focus su cooperazione e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha incontrato a margine della riunione del Consiglio Difesa dell'Unione europea l'omologo croato, Mario Banozic, con il quale ha approfondito i temi inerenti la cooperazione bilaterale e multilaterale, il quadro securitario regionale relativo ai Balcani Occidentali e la cooperazione industriale. Lo si apprende da una nota stampa. Guerini ha evidenziato "le ottime relazioni" che legano i due Paesi e le rispettive Forze Armate, nonché l'importanza che l'Italia riconosce all'adesione della Croazia alla Multinational Land Force (Mlf) in qualità di Paese osservatore e alla partecipazione croata in ambiti di cooperazione multilaterale quali la Deci (Defence Cooperation Initiative) e Adrion (programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico), iniziativa per la quale ha annunciato "l'intenzione di promuovere un incontro ministeriale nel prossimo autunno". Guerini ha poi espresso soddisfazione per l'operato dei militari della Croazia nella missione KFor, ricordando che l'Italia riassumerà il comando di KFor nell'autunno del 2022. Approfondendo, infine, la situazione regionale, il ministro ha ribadito che "l'ancoraggio dell'intera regione balcanica all'Europa è essenziale per la salvaguardia degli equilibri geopolitici del Sud-Europa e del Mediterraneo" e che, in questo quadro, "l'Italia sostiene convintamente il processo di allargamento dell'Unione europea". In merito a eventuali ripercussioni sulla regione dell'aggressione russa all'Ucraina, il ministro ha ricordato che "l'Italia manterrà alta la guardia" e ha elencato le misure approvate dal governo italiano in relazione al rafforzamento della capacità di deterrenza della Nato e la disponibilità a incrementare la presenza italiana nel quadrante Sud-Est dell'Alleanza. L'incontro bilaterale si è concluso con un focus sulla cooperazione industriale tra i due Paesi, ambito a cui entrambi gli Stati attribuiscono massima centralità. (Beb)