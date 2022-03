© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In arrivo questa sera a Roma il secondo volo militare della Guardia di finanza con a bordo i piccoli pazienti ucraini. Grazie ancora una volta a team medico di Ares Lazio e all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per il lavoro e la grande generosità". Così in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rer)