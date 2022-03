Ucraina: Borrell, Putin usa i profughi come arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin sta usando i rifugiati come arma. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Sono convinto che Putin stia usando i rifugiati come arma, inviandocene quanti più possibile. Non ha distrutto le infrastrutture, ma le città, per terrificare i civili e farli fuggire. Siamo pronti ad aiutare tutti loro", ha detto Borrell. (Beb)