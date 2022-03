Ucraina: Conte, su Zelensky in Aula nostra posizione chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io invidio chi, di fronte a un'escalation bellica sfodera certezze assolute, chi ha convinzioni insuperabili. Detto questo la nostra posizione è stata molto chiara: siamo di fronte a un'aggressione militare ingiustificata che merita risoluta condanna e che ci spinge a offrire aiuto di vario tipo alla popolazione ucraina". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte in un'intervista al "Corriere della Sera", in merito alle assenze annunciate di alcuni parlamentari nella seduta di domani a Montecitorio, dove è atteso l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Come Movimento cinque stelle - ha aggiunto Conte - il nostro obiettivo è far di tutto perché la follia della guerra ceda il passo a un percorso di razionalità e si possa recuperare, attraverso la pressione costante e risoluta della comunità internazionale, la soluzione politica e dei negoziati ponendo fine alla carneficina in atto". (Rin)