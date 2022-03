Ue: Mulè, Bussola strategica importante passo avanti verso Europa di Difesa e Nato integrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "L'approvazione della 'Bussola strategica' ha un'importanza straordinaria perché rappresenta un passo in avanti verso un'Europa della difesa che nasce per proteggere i cittadini europei e coniuga insieme allo strumento militare quello diplomatico, economico, informativo, tecnologico. Tutto al servizio dell'Unione europea". Lo ha dichiarato a Radio Radicale il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia. "Si tratta - ha spiegato - di un documento che stabilisce una serie di azioni concrete con scadenze temporali precise e mette insieme l'Unione europea e la Nato come due organizzazioni complementari e sinergiche. Costruire insieme un pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica attraverso l'Europa della difesa vuol dire promuovere pace, stabilità, sicurezza e cooperazione". (Rin)