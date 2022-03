Energia: Argentina, holding sudcoreana Posco annuncia avvio investimenti su litio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre le province argentine di Catamarca, Salta e Jujuy, avevano annunciato la creazione del "Comitato regionale del litio" proprio con l'obiettivo di "coordinare con il governo nazionale un quadro normativo che permetta lo sviluppo di investimenti mirati all'industrializzazione e la commercializzazione del minerale, oltre che di una catena di valore regionale". Le tre province del nord dell'Argentina rappresentano attualmente il 100 per cento della produzione locale di litio ed è da sottolineare che la legislazione federale argentina concede alle province la giurisdizione autonoma sulle risorse minerarie. In questo senso il governo nazionale aveva celebrato da parte sua la nascita di un meccanismo di coordinamento ed ha affermato che lo sviluppo del litio e la transizione energetica "sono aspetti centrali del Piano nazionale per la scienza, la tecnologia e l'innovazione 2030". (Abu)