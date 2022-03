Televisione: Lettera 22, Agcom intervenga su tg che censurano opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi dati sulla ripartizione dei tempi riservati alle forze politiche dei principali telegiornali nazionali, a partire dalla Rai, con gli spazi di parola riservati all'opposizione ridotti al 3% al tg1 e al 4% al tg3, non sono degni di una Tv che è Servizio Pubblico". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'associazione Lettera 22. "E se il rispetto del principio del pluralismo - prosegue la nota dell'associazione giornalistica - è per la Rai vincolato dal Contratto di Servizio, anche le reti private, Mediaset (tg4 2%, studio aperto 3%, tgcom 1%) , la7 (3%) e Sky (4%), sono tenute a garantire un' informazione pluralista. La politica d'informazione che censura chi dissente dal Governo è propria di regimi totalitari, dittature e paesi dove viene la legge marziali di cui in queste settimane, come giornalisti, siamo purtroppo chiamati a farne cronaca". "L'Agcom intervenga con urgenza per rispettare il diritto di parola che in uno stato democratico appartiene all'opposizione, con tempi decorosi. Al di là di ogni strumentale lettura bizantina dei numeri, la maggioranza di Governo che occupa gli spazi televisivi con percentuali dall'80 al 90% è un dato che deve preoccupare l'informazione libera e gli organismi chiamati a tutelarla", conclude la nota. (Ren)