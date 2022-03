Russia: Milov (consigliere Navalnyj), non conosco bene Putin, rapporto finito dopo scorporo Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai avuto un rapporto ravvicinato con Putin, nel '99 era arrivato al potere dopo Eltsin e non era molto popolare, io sono stato coinvolto nelle riforme del mercato energetico, nella privatizzazione di Gazprom. Non conosco bene Putin e anche io mi chiedo chi sia veramente, ma non ha mantenuto le promesse fatte ed è normale che persone come me siano state esautorate". Lo ha detto l'economista russo Vladimir Milov, consigliere politico di Navalnyj, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Il nostro rapporto si é interrotto dopo lo scorporo di Gazprom", ha aggiunto. (Rin)