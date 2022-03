Ucraina: Milov (consigliere Navalnyj), Putin non esiterà a usare brutalità su territori che ritiene suoi, non solo Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Putin vuole che la Russia abbia una sfera di controllo sulle ex repubbliche sovietiche, vuole restaurare il dominio russo su di loro ma 8 anni fa ha ricevuto un duro colpo dall'Ucraina con la rivoluzione di piazza Maidan, e ne ha risentito". Lo ha detto l'economista russo Vladimir Milov, consigliere politico di Navalnyj, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "L'Ucraina ha creato uno spazio di libertà e un'economia prospera, si é sentito offeso che gli ucraini non abbiano voluto entrare nella sua sfera di influenza ed é pronto a fare di tutto, non esiterà a usare la brutalità e il potere su territori che ritiene suoi. Non solo sull'Ucraina", ha aggiunto. (Rin)