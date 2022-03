Sardegna: Oppi (Udc), Lega ha troppe poltrone rispetto ai suoi numeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all’assessore alla Sanità Nieddu, il leader dell’Udc sarda precisa: “Nulla contro Nieddu: abbiamo stigmatizzato le ingerenze dell’assessore su tematiche che non sono di sua competenza. Dimostra invece un eccesso di inerzia su settori che lo dovrebbero vedere molto più presente, come l’attivazione di svariate centinaia di posti da infermiere, che attendono di essere impiegati nella sanità sarda da oramai troppo tempo”. Il leader Udc ha poi evidenziato che “pubblicamente l’assessore alla sanità si ammanta di aver sostenuto varie iniziative mentre su alcune di queste si è dimostrato addirittura contrario così come dimostrano i verbali delle sedute consiliari. Suona male pertanto , pur nel rispetto reciproco che proprio chi ha ottenuto tanto alluda a “poltronifici” non meglio identificati quando invece alcuni partiti non hanno ancora ottenuto ciò che meritano. Credo che il tutto debba essere riportato sulla base della rappresentatività”. (Rsc)