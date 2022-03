© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge l'"ultimatum" imposto dalla Russia per mettere fine alla guerra in corso. "Come potremo accettarlo?", ha chiesto Zelensky durante un'intervista rilasciata all'Unione dei media pubblici europei (Uer), di cui fa parte il gruppo France Television. (Kiu)