Libano: premier Miqati vuole ripristinare le relazioni con i Paesi del Golfo

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, ha annunciato l'impegno del suo governo a ristabilire le relazioni tra Beirut e i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Lo riferisce oggi un comunicato stampa diramato dall'agenzia di stampa nazionale libanese "Nna". Le relazioni tra le quattro monarchie del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti) e il Libano sono diventate tese nell'ottobre 2021 a seguito delle dichiarazioni rese dall'ex ministro dell'Informazione, George Cordahi, in merito al conflitto yemenita prima del suo insediamento nel nuovo governo libanese. "Rinnovo l'impegno del governo libanese ad adottare le misure necessarie e richieste per rafforzare la cooperazione con l'Arabia Saudita e i Paesi del Ccg e l'impegno del Libano verso tutte le decisioni della Lega araba, e di impegnarsi in un lavoro serio e concreto per seguire e completare l'attuazione delle sue disposizioni in modo da garantire la pace civile e la stabilità nazionale in Libano e rafforzare la sua unità", si legge nel documento. Miqati ha sottolineato "la necessità di fermare tutte le attività politiche, militari, di sicurezza e mediatiche che riguardano la sovranità, la sicurezza e la stabilità dell'Arabia Saudita e dei paesi del Ccg, provenienti dal Libano". Inoltre, il capo dell'esecutivo ha rinnovato "l'obbligo di prendere tutte le misure per prevenire il contrabbando, in particolare di droga, verso l'Arabia Saudita e i Paesi del Ccg, direttamente o indirettamente", poiché il traffico di stupefacenti ha contribuito alla crisi diplomatica con i Paesi del Golfo. Miqati ha inoltre sottolineato "l'attaccamento alle disposizioni dell'iniziativa kuwaitiana" che mira a ricostruire la fiducia tra il Libano e gli Stati arabi e quelli del Golfo in particolare. (Lib)