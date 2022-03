Regno Unito: Polizia metropolitana Londra inizia interrogatori su feste a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia metropolitana di Londra ha iniziato gli interrogatori dei testimoni in merito alle feste private organizzate a Downing Street durante il periodo delle restrizioni anti Covid. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", potrebbe essere ora il turno del primo ministro Boris Johnson e dei suoi collaboratori più stretti, dal momento che è terminata la fase di invio dei questionari, che ha coinvolto oltre 100 persone. Gli agenti della Met potrebbero non aver riscontrato violazioni che soddisfano la soglia probatoria per gli avvisi di sanzione fissa da emettere senza ulteriori interrogatori. L'aggiornamento della Met suggerisce che l'indagine potrebbe essere in qualche modo lontana dalla conclusione. (Rel)