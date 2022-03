Roma: Di Egidio (Iv), ripiantumazione querce parco giustizia Romanina simbolo legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi ricordate il Giardino della Giustizia alla Romanina, nel quartiere dei Casamonica? Il Parco simbolo di legalità con le 27 querce dedicate ai giudici uccisi dalla mafia, inaugurato in pompa magna dalla Raggi, che poi era diventato il simbolo dell'incuria capitolina visto che l'amministrazione M5S aveva lasciato morire gli alberi per mancanza di acqua". Lo ha dichiarato in una nota Luca Di Egidio, consigliere di Italia Viva del Municipio Roma VII. "Dopo la campagna elettorale non ci siamo arresi - ha spiegato - e oggi siamo tornati lì per la ripiantumazione di nuove querce per restituire onore alla memoria di Falcone, Borsellino, Occorsio, Scopelliti e tanti altri giudici vittime della mafia. È la dimostrazione che non basta fare un post su Facebook il giorno della ricorrenza delle stragi che li hanno assassinati e non basta fare una passerella spot con i fotografi quando si tagliano i nastri. Bisogna prendersi cura, giorno per giorno, di simboli così importanti di legalità. Lo avevamo detto. Oggi è realtà. Un ringraziamento particolare per la serietà dimostrata al Presidente Francesco Laddaga", ha concluso. (Com)