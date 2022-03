Ucraina: Zelensky respinge "ultimatum" della Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci impongono un ultimatum e ci danno i punti da riempire per mettere fine alla guerra", questo "non è corretto" e "non ci porterà da nessuna parte", ha detto Zelensky. "Questa questione riguarda tutto il popolo ucraino" non si può portarla avanti "con degli ultimatum", ha detto il capo dello Stato. "Se fossimo stati distrutti l'ultimatum sarebbe automaticamente eseguito. Verrebbero che gli dessimo Kharkiv, Mariupol Kiev. Ma né Kharkiv, né Mariupol né gli abitanti di Kiev lo permetteranno, neanche il presidente", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)