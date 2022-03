Ue: premier olandese Rutte, impossibile rinunciare a petrolio e gas russi in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non può rinunciare al petrolio e gas provenienti dalla Russia in questo momento. Lo ha affermato il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, durante una visita in Lituania. Il presidente lituano Gitanas Nauseda e Rutte hanno convenuto che dovrebbero essere imposte sanzioni più severe al settore petrolifero russo per punire Mosca per l'invasione dell'Ucraina, ma che ciò potrebbe non avvenire immediatamente. L'Ue deve "sbarazzarsi del petrolio e del gas" russi "il prima possibile, ma non possiamo farlo domani", ha affermato Rutte. Troppi Stati membri dell'Unione europea dipendono ancora dall'energia dalla Russia, ha affermato il primo ministro olandese. (Beb)