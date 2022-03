Italia-Canada: il 23 marzo webinar “La sicurezza alimentare sulla Terra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 23 marzo il consolato generale in Vancouver, in collaborazione con la locale Camera di commercio italiana, in occasione della sesta edizione dell’Italian Design Day organizzerà un webinar dal titolo “La sicurezza alimentare sulla Terra: insegnamenti dai sistemi di produzione alimentare nello spazio” tenuto dall’architetta e ingegnere Valentina Sumini di Milano. Durante la sua conferenza, riferisce un comunicato del consolato d'Italia, la dott.ssa Sumini presenterà la “Soluzione alimentare per lo spazio”, una strategia di produzione alimentare ideata in collaborazione con COESIA S.p.A., gruppo specializzato in packaging, e il Pastificio RANA S.p.A. La necessità di un utilizzo efficiente di volumi, acqua e altri elementi per la produzione alimentare potrebbe favorire l’implementazione di tecnologie con un minore impatto sulle risorse necessarie per la produzione di alimenti anche sulla Terra, in particolare in regioni caratterizzate da una scarsità delle stesse. (Com)