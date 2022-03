Difesa: Borrell, Ue deve spendere di più e meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve spendere di più e meglio in difesa. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue e il Consiglio Difesa. "Oggi la spesa" in difesa dell'Ue "è di 200 miliardi di euro, pari all'1,5 per cento del Pil dell'Ue. C'è stato un calo fino al 2014, poi ha cominciato a salire all'1,5 per cento del Pil", ha detto Borrell. "Dobbiamo investire molto e sono sicuro che tutti comprendano che se vogliamo spingere sull'innovazione nella difesa e affrontare situazioni come quella attuale in Ucraina, abbiamo bisogno di capacità e l'1,5 per cento non è sufficiente. Dobbiamo spendere di più, ma dobbiamo spendere meglio. E questo significa evitare duplicati ed evitare lacune", ha specificato Borrell. "Non vogliamo creare un esercito europeo. Gli eserciti rimarranno dei Paesi membri", ha specificato Borrell. (Beb)