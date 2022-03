Egitto-Emirati: presidente Al Sisi ed erede al trono concordano più cooperazione per affrontare sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il principe ereditario Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan, a Sharm el Sheikh. Lo ha affermato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, in un comunicato stampa. Le due parti hanno espresso soddisfazione per il livello di cooperazione e coordinamento esistente tra i due Paesi, sottolineando l'importanza di sostenerla e rafforzarla a beneficio dei due Paesi e popoli, soprattutto nel settore economico e degli investimenti, ha detto Radi. "C'è una comprensione reciproca tra le due parti sui modi per affrontare le questioni regionali e internazionali", ha affermato Radi, aggiungendo che è stato concordato di aumentare la cooperazione e il coordinamento egiziano-emiratino per sviluppare un sistema d'azione arabo congiunto, per proteggere la sicurezza nazionale araba e affrontare le sfide che la regione vive e le crescenti minacce alla sicurezza regionale. Il presidente egiziano ha accolto il principe ereditario di Abu Dhabi, sottolineando "l'orgoglio dell'Egitto per i legami storici" tra i due Paesi e "l'impegno del suo Paese per la sicurezza del Golfo". Al Sisi ha affermato la continuazione del rafforzamento della cooperazione bilaterale con gli Emirati Arabi Uniti in vari campi e l'intensificazione di incontri bilaterali tra alti funzionari dei due Paesi, per coordinarsi attivamente e reciprocamente verso i successivi sviluppi nel mondo e nella regione. Da parte sua, l'erede al trono emiratini ha elogiato le relazioni bilaterali e il ruolo del Cairo nella stabilità, ha affermato Radi, sottolineando che il principe ereditario di Abu Dhabi ha confermato " la continuazione delle relazioni storiche e distinte che legano i due Paesi, i governi e i popoli, e ciò che li unisce in un unico destino e futuro".(Cae)