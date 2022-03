Lavoro: Cgil, domani a Roma a Teatro Muse iniziativa Cgil contro precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 10, in diretta Facebook, dal Teatro delle Muse a Roma, si terrà l'iniziativa "Il Lavoro di Carta" ovvero "come il modello Amazon determini un futuro del mercato del lavoro, in particolare nella logistica e nel trasporto delle merci, dove la precarietà diviene strumento di costante incremento di produttività e flessibilità oltre i limiti tollerabili, privando di dignità e libertà il lavoro, privando della libertà di avere anche un vita sociale e familiare oltre il lavoro". Così in una nota la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "Punteremo l'attenzione su quanto accade per impedire questa deriva- continua la nota- per poter trovare risposte e soluzioni insieme, invertendo completamente questa pericolosa tendenza e, come nella recente riforma del lavoro in Spagna, costruendo una riforma del lavoro, che sostituisca l'estrema flessibilità con la stabilità e la certezza, ristabilendo pienamente i presupposti dell'articolo 1 della nostra Costituzione. A partire da questa iniziativa il nostro impegno andrà fortemente in questa direzione per portare tali istanze nei confronti con le controparti e anche nei luoghi della politica". (Com)