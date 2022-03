Egitto: il fondo sovrano attira 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano egiziano è riuscito ad attrarre e indirizzare investimenti esteri in partnership con investitori strategici del settore privato, con investimenti stimati in oltre 2 miliardi di dollari nella prima fase, direttamente e attraverso la Borsa egiziana. Lo ha annunciato la ministra della Pianificazione, Hala el Saeed, in conferenza stampa. "Questi accordi di investimento contribuiranno a rafforzare lo sviluppo economico del Paese e a consolidare la posizione dell'Egitto come una delle principali destinazioni di investimento nel mondo", ha affermato El Saeed, aggiungendo che il Cairo si impegna a raggiungere uno sviluppo sostenibile globale attraverso la sua visione a lungo termine "Egypt Vision 2030", e saranno realizzate più partnership e accordi di investimento simili. (Cae)