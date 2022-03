Energia: da Campidoglio circolare su riduzione dei consumi negli edifici di Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata emessa oggi una circolare del Campidoglio relativa alle azioni per favorire la riduzione dei consumi energetici a Roma, nel difficile contesto dell'attuale crisi energetica internazionale, aggravata dal drammatico conflitto in Ucraina. Con il provvedimento, Roma Capitale intende adottare azioni concrete e misure immediate di contenimento dei consumi negli immobili in uso all'Amministrazione, sia per contribuire a fronteggiare l'aumento dei prezzi dei vettori energetici che per favorire il processo di razionalizzazione degli approvvigionamenti. (segue) (Com)