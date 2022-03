Energia: da Campidoglio circolare su riduzione dei consumi negli edifici di Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, da oggi, fino al 15 aprile 2022 la circolare dispone, per tutti gli edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale adibiti ad uso uffici e agli edifici scolastici, ad esclusione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia: la riduzione di due ore giornaliere rispetto all'attuale estensione della fascia oraria di accensione degli impianti termici e la riduzione di due gradi della temperatura degli impianti di riscaldamento. Tutte le strutture sono, inoltre, invitate a favorire il risparmio di energia elettrica, in particolare verificando lo spegnimento dei dispositivi elettronici, degli impianti di illuminazione e di condizionamento autonomi al termine di ogni giornata di lavoro. (segue) (Com)