Energia: da Campidoglio circolare su riduzione dei consumi negli edifici di Roma Capitale (3)

22 luglio 2021

- "In questa fase segnata dal tragico conflitto in Ucraina, oltre a continuare a fare il massimo per garantire solidarietà e accoglienza a chi fugge dalla guerra, abbiamo anche il dovere di attuare una strategia di risparmio energetico, dedicando una maggiore attenzione alla riduzione dei consumi", ha affermato in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Le azioni che introduciamo – ha proseguito il sindaco - la riduzione di due gradi della temperatura e l'anticipo di due ore dell'orario di spegnimento, sono state valutate attentamente e sono in linea con gli interventi previsti in altre grandi città italiane. Oltre alle scelte che riguardano gli edifici di Roma Capitale, invito tutta la cittadinanza a fare la propria parte, adottando gli stessi accorgimenti nelle proprie abitazioni sensibilizzando anche i condomini a fare altrettanto. Con pochi semplici gesti possiamo fare la differenza e dare un contributo importante", ha concluso Gualtieri. (Com)