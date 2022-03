Usa: Casa Bianca lancia allarme su possibili attacchi informatici da parte della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha lanciato l’allarme su possibili attacchi informatici agli Stati Uniti da parte della Russia, in risposta alle sanzioni emanate nei confronti di Mosca. L'amministrazione Biden, si legge in un comunicato della Casa Bianca, porterà avanti i suoi sforzi per fornire risorse e strumenti al settore privato e farà “tutto il possibile” per difendere il Paese e rispondere agli attacchi informatici. “La realtà è che gran parte delle infrastrutture critiche è gestita dal settore privato e il settore privato deve agire per proteggere i servizi critici su cui fanno affidamento tutti gli americani”, recita la nota.(Nys)