© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, insieme al Presidente del Municipio 6, Santo Minniti, interviene alla posa di un defibrillatore donato dall'associazione “In campo con il cuore” in zona Navigli.Farmacia Tarantino, Ripa di Porta Ticinese, 33 (ore 11)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi presenta il programma di Milano ArtWeek 2022, che si tiene dal 28 marzo al 3 aprile. Intervengono: Nicola Ricciardi (Direttore Artistico miart), Marco Bernardi (Vicedirettore Generale Banca Generali) e Michele Seghizzi (Direttore Marketing e Relazioni Esterne Banca Generali).BG Art Gallery, in piazza Sant'Alessandro, 4 (ore 11:30)L'assessore all'ambiente e verde Elena Grandi con il presidente di MM Simone Dragone e il Direttore Generale di MM Stefano Cetti, partecipa alla presentazione del primo impianto di riempimento di acqua potabile pubblica in confezioni di cartone poliaccoppiato (brick), completamente riciclabile e prodotto in modo ecosostenibile. Intervengono anche il direttore del Servizio idrico integrato Andrea Aliscioni, il Presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo e la consigliera di Amat Gloria Zavatta.via Castrovillari, 20 (ore 15:30)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, partecipa alla conferenza stampa sul tema “Museo per tutti Pinacoteca di Brera”.Pinacoteca di Brera, Sala della Passione, via Brera, 28 (ore 11)L'assessore al welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti interviene alla cerimonia di consegna dei diplomi a nuovi medici di medicina generale.Ospedale San Carlo, Via Pio II, 3 (ore 16)Proiezione del film “Io resto” di Michele Aiello, interamente girato agli Spedali Civili di Brescia. Sono presenti l'assessore all'autonomia e cultura Stefano Bruno Galli e il segretario provinciale di Fials Milano Mimma Sternativo.Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 17)VARIEPress breakfast in occasione del restyling di Caffè Triennale e del suo nuovo spazio espositivo. Segue la conferenza stampa di presentazione delle mostre fotografiche: Barbara Probst. Poesia e verità; Ettore Sottsass. Foto dal finestrinoPalazzo delle Triennnale, viale Alermagna, 6 (dalle ore 10)Presentazione della trentesima edizione delle Giornate Fai di Primavera del 26 e 27 Marzo. Intervengono:Andrea Rurale, Presidente Regionale FAI Lombardia; Cristina Parenti, Direttore relazioni esterne e comunicazione di Edison; Giovanni Di Monde, direttore regionale INPS Lombardia; Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech; Silvia Giordano, capo gruppo FAI giovani di Milano.Palazzo Edison, Foro Buonaparte, 31 (ore 11)Webinar organizzato da Siderweb “Acciaio: le sfide della decarbonizzazione e della transizione ecologica”diretta streaming (ore 11 – 12:30)Conferenza stampa di presentazione dell'opera “Don Giovanni”, di Wolfgang Amadeus Mozart. Intervengono: Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico; Pablo Heras-Casado, direttore d'orchestra; Robert Carsen, regista e i cantanti protagonisti.Teatro alla Scala, Ridotto dei palchi (ore 12:30)“La scuola è... il laboratorio per l'orientamento”: presentazione in anteprima del sondaggio Younicef per Deascuola sulla percezione del futuro da parte di ragazzi/ediretta streaming (ore 17 – 18:30) (Rem)