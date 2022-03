Carceri: Garante detenuti, urgente che Liguria, Basilicata, Sardegna e Calabria nominino rispettivi Garanti regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà, ha partecipato a un incontro con i rappresentanti delle Conferenze regionali volontariato giustizia di Liguria, Basilicata e Sardegna. Il Garante nazionale - riferisce una nota - ha convenuto con i rappresentanti delle Associazioni territoriali di volontariato su quanto sia particolarmente urgente che le Regioni Liguria, Basilicata, Sardegna e Calabria diano applicazione alle proprie leggi, nominando i Garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà. Queste quattro Regioni, infatti, sono le uniche in Italia a non poter contare su tali figure di garanzia a livello regionale. La situazione è particolarmente grave per la Liguria e la Basilicata, che sono completamente prive di Garanti locali, presenti invece in Sardegna e in Calabria (Regione nella quale, peraltro, un Garante regionale era stato nominato in passato). Il Garante nazionale sollecita pertanto le Autorità competenti di queste quattro Regioni a intervenire con tempestività affinché tali organi di garanzia non rimangano vacanti, a danno non soltanto dei diritti delle persone private della libertà in tali Regioni ma anche della completezza della rete dei Garanti territoriali, significativo presidio di cultura democratica ed importante fattore di collaborazione con il Meccanismo nazionale di prevenzione, rappresentato dal Garante nazionale. (Com)