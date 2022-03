Brasile: governo presenta Programma nazionale per uso sostenibile biometano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha presentato oggi il Programma Metano Zero, iniziativa che prevede una serie di misure per incoraggiare la produzione e l'uso sostenibile del biometano. Il carburante rinnovabile si ottiene purificando il biogas e può sostituire gas naturale, diesel e benzina. Il presidente, Jair Bolsonaro, dopo aver partecipato alla cerimonia di presentazione ha guidato un trattore alimentato a biometano dalla sede della sua residenza, palazzo Alvorata, fino alla presidenza, palazzo del Planato. Il percorso di circa quattro chilometri è stato coperto in 10 minuti. (segue) (Brb)