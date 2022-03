Brasile: governo presenta Programma nazionale per uso sostenibile biometano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Ambiente, Joaquim Leite, firmatario del decreto che crea il programma nazionale per la riduzione delle emissioni di metano, il piano rappresenta "un progresso nella generazione e nell'utilizzo del biometano dai rifiuti urbani e rurali". "Il programma Metano Zero coinvolge il riutilizzo sostenibile di rifiuti urbani e i rifiuti rurali. Si tratta di rifiuti di pollame, suini, canna da zucchero, latticini e discariche. Tutto questo per generare biogas, che genera energia, e biometano, che genera carburante per i mezzi pesanti. Avremo l'opportunità di viaggiare su camion, trattori e autobus alimentati a biometano, riducendo i costi del carburante", ha affermato Leite. (segue) (Brb)