Brasile: governo presenta Programma nazionale per uso sostenibile biometano (3)

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, firmatario dell'ordinanza che include gli investimenti in biometano nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo delle infrastrutture (Reidi), ha reso noto che i progetti relativi al piano saranno esenti da Iva per l'acquisto di macchinari, materiali da costruzione e attrezzature. "Stiamo compiendo un nuovo passo verso il consolidamento di un mercato aperto e competitivo, fornendo agli investitori di bioenergia le stesse condizioni che già avevano i produttori di gas naturale", ha affermato Albuquerque. (segue) (Brb)