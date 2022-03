Brasile: governo presenta Programma nazionale per uso sostenibile biometano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai calcoli presentati dal governo federale, l'inserimento del biometano consentirà la realizzazione di nuovi impianti per la produzione del combustibile, aumentando l'offerta del prodotto e l'installazione di corridoi verdi per l'approvvigionamento dei mezzi pesanti, con un impatto sulla riduzione di emissioni di gas serra. L'investimento totale previsto è di oltre 7 miliardi di real (1,26 miliardi di euro) in grado di generare almeno 6.500 posti di lavoro, nella costruzione e gestione delle nuove unità. L'idea è di costruire 25 nuovi impianti in sei stati (San Paolo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goias, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). (Brb)