Ucraina: Borrell, accordo politico per raddoppiare risorse Fondo europeo per la pace

- I ministri degli Affari esteri dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per raddoppiare le risorse destinate all'Ucraina all'interno del Fondo europeo per la pace, l'European peace facility. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue e il Consiglio Difesa. "Sono soddisfatto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo politico per altri 500 milioni di euro al Fondo europeo per la pace", ha detto. (Beb)