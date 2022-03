Medio Oriente: in Egitto vertice tra Al Sisi, premier Israele ed erede al trono Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sul nucleare iraniano e la recente visita del presidente siriano, Bashar al Assad, negli Emirati Arabi Uniti potrebbero essere stati tra i temi principali affrontati oggi nell’incontro “a sorpresa” tra il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, il presidente, Abdel Fattah al Sisi, e il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Muhammad bin Zayed al Nahyan. Lo riferisce l'emittente israeliana "Kan", secondo cui Israele ed Emirati vorrebbero rafforzare il fronte anti-iraniano e inviare al contempo un messaggio all’amministrazione statunitense, guidata da Joe Biden. Fonti politiche citate da “Kan” indicano che Israele starebbe mediando tra Emirati e Stati Uniti. Washington, infatti, ha definito una provocazione la visita del presidente siriano Assad negli Emirati durante il fine settimana scorso, mentre Abu Dhabi non si sentirebbe sostenuta dagli Usa nella condanna agli attacchi dei ribelli filo-iraniani Houthi, attivi nello Yemen. Inoltre, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, Israele è interessato a prestare con cautela la sua assistenza per dissipare le attuali tensioni tra gli Emirati e gli Stati Uniti, e desidera anche convincere gli Emirati e l'Arabia Saudita ad aumentare la loro produzione di petrolio per ridurre la dipendenza del mondo dal petrolio russo. Inoltre, sul fronte economico, Israele desidera aiutare l'Egitto a trovare fonti alternative di grano. L’Egitto, infatti, importava circa l’80 per cento del grano da Russia e Ucraina e l’attuale situazione geopolitica ha costretto il governo del Cairo ad adottare misure per contenere la speculazione e preservare il potere d’acquisto dei cittadini. Finora non vi sono comunicati ufficiali sull’incontro di Bennett con Al Sisi e Mohammed Bin Zayed.(Res)